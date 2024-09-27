Вісім головних новин України та світу на 21:00 27 вересня

Зеленський представив План миру Гарріс і Трампу, росіяни атакували Дніпро, Одесу та Кривий Ріг, головою Агентства відновлення став ексмер Житомира

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

1. Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс – обговорили План перемоги. Президент Володимир Зеленський ознайомив кандидатку на пост президента Сполучених Штатів Америки Камалу Гарріс з Планом перемоги.

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2. Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру: виникла пожежа. Вночі 27 вересня армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування, але обійшлося без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

3. Окупанти атакували Одеську область: три людини загинули, серед постраждалих – дитина. Російська армія вдарила по Ізмаїлу в Одеській області 26 вересня ударними безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Три людини загинули, серед постраждалих – дитина.

4. Росіяни вдарили ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі: під завалами можуть бути люди. Вранці в п’ятницю, 27 вересня, росіяни завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

5. Китай заявив про створення платформи "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні. Китай разом з іншими країнами Глобального Півдня створюють платформу "Друзі миру", яка буде направлена на врегулювання війни в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.

6. Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку: перші заяви – відео. Президент Володимир Зеленський 27 вересня зустрівся з кандидатом у лідери США від Республіканської партії Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

7. Замість Найєма. Кабмін призначив ексмера Житомира головою Агентства відновлення. Кабінет міністрів у п'ятницю, 27 вересня, призначив голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

8. Трамп: Я обов'язково приїду до України, це прекрасна країна. Кандидат у лідери США від республіканців Дональд Трамп заявив, що разом з президентом Володимиром Зеленським прагне завершення російсько-української війни. В ефірі телеканалу Fox News він пообіцяв приїхати до "прекрасної України".

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