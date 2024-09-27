Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 27 сентября

Зеленский представил План мира Харрис и Трампу, россияне атаковали Днепр, Одессу и Кривой Рог, главой Агентства восстановления стал экс-мэр Житомира

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

1. Зеленский встретился с Камалой Харрис – обсудили План победы. Президент Владимир Зеленский ознакомил кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки Камалу Харрис с Планом победы.

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2. Россия ночью ударила ракетами по Днепру: возник пожар. Ночью 27 сентября армия России нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушение, но обошлось без пострадавших, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

3. Оккупанты атаковали Одесскую область: три человека погибли, среди пострадавших – ребенок. Российская армия ударила по Измаилу в Одесской области 26 сентября ударными беспилотниками, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Три человека погибли, среди пострадавших – ребенок.

4. Россияне ударили ракетой по управлению полиции в Кривом Роге: под завалами могут быть люди. Утром в пятницу, 27 сентября, россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

5. Китай заявил о создании платформы "Друзья мира" по урегулированию войны в Украине. Китай вместе с другими странами Глобального Юга создают платформу "Друзья мира", направленную на урегулирование войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

6. Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке: первые заявления – видео. Президент Владимир Зеленский 27 сентября встретился с кандидатом в лидеры США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

7. Вместо Найема. Кабмин назначил экс-мера Житомира главой Агентства восстановления. Кабинет министров в пятницу, 27 сентября, назначил главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

8. Трамп: Я обязательно приеду в Украину, это прекрасная страна. Кандидат в лидеры США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским стремится к завершению российско-украинской войны. В эфире телеканала Fox News он пообещал приехать в "прекрасную Украину".

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