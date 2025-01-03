Вісім головних новин України та світу на 21:00 3 січня

Росія протягом дня атакувала Україну дронами та ракетами, Словаччина продовжить експорт електроенергії в Україну та інші новини за 3 січня

Наслідки атаки на Київську область (Фото: ДСНС)

1. Росія атакувала Київ ударними дронами: уламки впали у двох районах, виникла пожежа. Вранці 3 січня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками, унаслідок роботи протиповітряної оборони зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Дарницькому районах. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

2. Росіяни вдарили дронами по Київській області: є загиблий і поранені. Унаслідок російської дронової атаки на Київську область у п’ятницю, 3 січня, одна людина загинула та четверо поранені. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

3. В Україні запрацює цифровий рейтинг бойової ефективності командирів: що це і для чого. Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів, Кабмін уже підтримав відповідну постанову. Про це повідомила заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко.

4. Росія завдала трьох ударів балістичними ракетами по Чернігову, є загиблий і руйнування. Удень 3 січня російські окупаційні війська завдали групового ракетного удару по околицях Чернігова, є руйнування та постраждалий. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

5. У Придністров'ї без російського газу почалися віялові відключення. У самопроголошеному Придністров'ї після припинення постачання російського газу почалися віялові відключення електрики. "Влада" регіону стверджує, що жителі споживають більше, ніж виробляють місцеві ГЕС.

6. Словаччина продовжить постачати електроенергію в Україну, попри погрози Фіцо. Словаччина продовжить постачати в Україну електроенергію, попри погрози прем'єра Роберта Фіцо на тлі припинення транзиту російського газу. Про це повідомляє портал Novinky.

7. Росія вдарила по Синельниковому під Дніпром: поранено чоловіка, є пошкодження. Ввечері 3 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Синельниковому, що у Дніпровському районі. Відомо про пораненого, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

8. Венера з Місяцем досягли рідкісної близькості. Українці поділилися фото. Ввечері 3 січня в Україні Місяць та Венера максимально наблизились один до одного, в астрономії це називається сполученням, або кон'юнкцією. У мережі публікують фото космічного явища з різних областей країни.

Читайте також

Серед горя та тривог: чи доречно відзначати свята під час війни?

Як охороняють світових політиків в Україні – ексклюзивна розповідь офіцерки УДО