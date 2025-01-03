Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 3 января

Россия в течение дня атаковала Украину дронами и ракетами, Словакия продолжит экспорт электроэнергии в Украину и другие новости за 3 января

Последствия атаки на Киевскую область (Фото: ГСЧС)

1. Россия атаковала Киев ударными дронами: обломки упали в двух районах, возник пожар. Утром 3 января Россия атаковала Киев ударными беспилотниками, в результате работы противовоздушной обороны зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

2. Россияне ударили дронами по Киевской области: есть погибший и раненые. В результате российской дроновой атаки на Киевскую область в пятницу, 3 января, один человек погиб и четверо ранены. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

3. В Украине заработает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров: что это и зачем. Минобороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров, Кабмин уже поддержал соответствующее постановление. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.

4. Россия нанесла три удара баллистическими ракетами по Чернигову, есть погибший и разрушения. Днем 3 января российские оккупационные войска нанесли групповой ракетный удар по окрестностям Чернигова, есть разрушение и пострадавший. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

5. В Приднестровье без российского газа начались веерные отключения. В самопровозглашенном Приднестровье после прекращения поставок российского газа начались веерные отключения электричества. "Власти" региона утверждают, что жители потребляют больше, чем производят местные ГЭС.

6. Словакия продолжит поставлять электроэнергию в Украину, несмотря на угрозы Фицо. Словакия продолжит поставлять в Украину электроэнергию, несмотря на угрозы премьера Роберта Фицо на фоне прекращения транзита российского газа. Об этом сообщает портал Novinky.

7. Россия ударила по Синельникову под Днепром: ранен мужчина, есть повреждения. Вечером 3 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Синельниковому в Днепровском районе. Известно о раненом, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

8. Венера с Луной достигли редкой близости. Украинцы поделились фото. Вечером 3 января в Украине Луна и Венера максимально приблизились друг к другу, в астрономии это называется сочетанием, или конъюнкцией. В сети публикуют фотографии космического явления из разных областей страны.

Читайте также

Среди горя и тревог: уместно ли отмечать праздники во время войны?

Как охраняют мировых политиков в Украине – эксклюзивный рассказ офицера УДО