Вісім головних новин України та світу на 22:00 8 лютого

Звільнення Залужного і призначення Сирського новим головкомом ЗСУ, крок Сенату США до виділення допомоги Україні та інші новини

Валерій Залужний (Фото: ОП)

1. Офіційно. З'явились укази Зеленського про звільнення Залужного і призначення Сирського. Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України і призначив на цю посаду Олександра Сирського. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави (детальніше).

2. Україна повернула з полону РФ ще 100 воїнів. Більшість – оборонці Азовсталі: фото. Україна повернула додому ще 100 захисників із російського полону – відбувся вже 51-й обмін від початку повномасштабного вторгнення Росії (детальніше).

3. Сенат погодився розглянути допомогу Україні окремо від питання кордону США. У Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню - без міграційної реформи та безпеки кордону (детальніше).

4. Операція "Говерла". ССО взяли під контроль опорний пункт РФ на панівній висоті та полонених – відео. Сили спеціальних операцій розповіли про складну й ефективну операцію "Говерла", в результаті якої Сили оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне положення на панівній висоті (детальніше).

5. У Нікополі невідомі розстріляли авто заступника міського голови: чоловік загинув на місці – фото. Близько 09:00 до поліції надійшло повідомлення, що невідомий розстріляв автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя, чоловік загинув на місці. На сайті Нікопольської міськради вказано, що заступник мера міста – Віталій Журавльов (детальніше).

6. Сили оборони знищили гелікоптер окупантів Ка-52 "Алігатор" у районі Авдіївки. 7 лютого українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Авдіївському напрямку, повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський (детальніше).

7. Польські фермери заблокують п'ять пунктів пропуску: три в п'ятницю, ще два – в понеділок. Страйк польських фермерів пошириться на п'ять пунктів пропуску. Три із них вони заблокують у п'ятницю, 9 лютого, ще два – в понеділок, 12 лютого (детальніше).

8. Шуфрич отримав ще одну підозру – у фінансуванні Росгвардії в окупованому Криму. Народний депутат від нині забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич отримав нову підозру: за даними слідства, політик фінансував Росгвардію у тимчасово окупованому Криму. Раніше Шуфрич отримав підозру у держзраді та нині перебуває у СІЗО (детальніше).

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