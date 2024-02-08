Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 8 февраля

Увольнение Залужного и назначение Сырского новым главкомом ВСУ, шаг Сената США к выделению помощи Украине и другие новости

Валерий Залужный (Фото: ОП)

1. Официально. Появились указы Зеленского об увольнении Залужного и назначении Сырского. Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и назначил на эту должность Александра Сырского. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства (подробнее).

2. Украина вернула из плена РФ еще 100 воинов. Большинство – защитники Азовстали: фото. Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена – состоялся уже 51-й обмен с начала полномасштабного вторжения России (подробнее).

3. Сенат согласился рассмотреть помощь Украине отдельно от границы США. В Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы (подробнее).

4. Операция "Говерла". ССО взяли под контроль опорный пункт РФ на господствующей высоте и пленных – видео. Силы специальных операций рассказали о сложной и эффективной операции "Говерла", в результате которой Силы обороны смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение на господствующей высоте (подробнее).

5. В Никополе неизвестные расстреляли авто заместителя городского головы: мужчина погиб на месте – фото. Около 09:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю городского головы Никополя, мужчина погиб на месте. На сайте Никопольского горсовета указано, что заместитель мэра города – Виталий Журавлев (подробнее).

6. Силы обороны уничтожили вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор" в районе Авдеевки. 7 февраля украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Авдеевском направлении, сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский (подробнее).

7. Польские фермеры заблокируют пять пунктов пропуска: три в пятницу, еще два – в понедельник. Забастовка польских фермеров распространится на пять пунктов пропуска. Три из них они заблокируют в пятницу, 9 февраля, еще два – в понедельник, 12 февраля (подробнее).

8. Шуфрич получил еще одно подозрение – в финансировании Росгвардии в оккупированном Крыму. Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич получил новое подозрение: по данным следствия, политик финансировал Росгвардию во временно оккупированном Крыму. Ранее Шуфрич получил подозрение в госизмене и сейчас находится в СИЗО (подробнее).

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