Вісім головних новин України та світу на 23:00 7 листопада
- Серед військових КНДР є перші втрати – Зеленський. Солдати з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях зі Збройними Силами України у Курській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейського політичного союзу.
- Зеленський поговорив із Трампом: Відмінна телефонна розмова. Президент Володимир Зеленський повідомив про "чудову телефонну розмову" з Дональдом Трампом, який напередодні переміг на американських виборах.
- Байден у зверненні до нації пообіцяв мирну передачу владі Трампу. У четвер, 7 листопада, президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до нації з приводу результатів президентських виборів. Він пообіцяв мирно передати владу республіканцю Дональду Трампу, який здобув перемогу. Звернення Байдена до нації транслювало канал ABC News.
- Найбільший пакет обмежень за рік. Великобританія запровадила нові санкції проти Росії. Великобританія оголосила про новий пакет санкцій проти російських компаній та осіб, причетних до виробництва зброї, яку Росія використовує у війні проти України, повідомляє пресслужба уряду Британії.
- В Україні випускатимуть новітню протишахедну ракету: ефективніша за кулемет. В Україні спільно з бельгійською компанією Thales буде локалізовано виробництво протидронових ракет FZ123. Про це йдеться у статті Forces Operations Blog.
- WSJ пише, що команда Трампа нібито пропонує заморожування війни. У Зеленського відреагували. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників пише, що команда майбутнього президента США Дональда Трампа нібито підготувала пропозиції щодо завершення російсько-української війни. Серед них – відмова України від вступу до НАТО щонайменше на 20 років.
- Трамп може дати ракети та дозволити бити по РФ, щоб змусити Путіна – аналітик Краєв. Новообраний президент США Дональд Трамп може дати Україні далекобійні ракети і дозволити бити ними Росією, щоб посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Таку думку у коментарі висловив керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.
- "Можна ми самі вирішуватимемо?". Зеленський емоційно висловився про заморожені активи РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що $300 млрд заморожених активів Росії належать Україні, і країна сама могла б вирішити, на що їх витратити. Про це він сказав на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейського політичного союзу.
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