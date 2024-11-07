Восемь главных новостей Украины и мира на 23:00 7 ноября
- Среди военных КНДР есть первые потери – Зеленский. Солдаты из Северной Кореи понесли первые потери в боях с Вооруженными Силами Украины в Курской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического союза.
- Зеленский поговорил с Трампом: Отличный телефонный разговор. Президент Владимир Зеленский сообщил о "прекрасном телефонном разговоре" с Дональдом Трампом, который накануне победил на американских выборах.
- Байден в обращении к нации пообещал мирную передачу власти Трампу. В четверг, 7 ноября, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к нации по поводу результатов президентских выборов. Он пообещал мирно передать власть одержавшему победу республиканцу Дональду Трампу. Обращение Байдена к нации транслировал канал ABC News.
- Самый большой пакет ограничений за год. Великобритания ввела новые санкции против России. Великобритания объявила о новом пакете санкций против российских компаний и лиц, причастных к производству оружия, которое Россия использует в войне против Украины, сообщает пресс-служба правительства Британии.
- В Украине будут выпускать новейшую противошахедную ракету: более эффективная, чем пулемет. В Украине совместно с бельгийской компанией Thales будет локализовано производство противодроновых ракет FZ123. Об этом говорится в статье Forces Operations Blog.
- WSJ пишет, что команда Трампа якобы предлагает заморозку войны. У Зеленского отреагировали. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на знающих собеседников пишет, что команда будущего президента США Дональда Трампа якобы подготовила предложения по завершению российско-украинской войны. Среди них – отказ Украины от вступления в НАТО по меньшей мере на 20 лет.
- Трамп может дать ракеты и позволить бить по РФ, чтобы заставить Путина – аналитик Краев. Новоизбранный президент США Дональд Трамп может дать Украине дальнобойные ракеты и позволить бить ими по России, чтобы усадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Такое мнение в комментарии высказал руководитель программы Северная Aмерика в Украинской призме Александр Краев.
- "Можно мы будем сами решать?". Зеленский эмоционально высказался о замороженных активах РФ. Президент Владимир Зеленский заявил, что $300 млрд замороженных активов России принадлежат Украине и страна сама могла бы решить, на что их потратить. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического союза.
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