Вісім головних новин України та світу на 19:00 12 жовтня

1. Росія вночі атакувала Україну десятками "шахедів". П'ять прильотів, ППО збила 28 дронів. Російські окупанти атакували Україну десятками дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 12 жовтня. Загалом зафіксовано пуски 33 "шахедів", які летіли у різних напрямках, протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях (детальніше).

2. У тилу окупантів зруйновано стратегічний міст між Донецьком і Горлівкою: фото, відео. Уночі чи вранці 12 жовтня було зруйновано міст на магістралі М04 Горлівка – Ясинувата у тилу російських окупантів на донецькому напрямку, прольоти впали на залізничне полотно. Ступінь руйнування видно на фото й відео, які з'явилися у пабліках окупантів (детальніше).

3. Патрульний корабель РФ "Павел Державин" отримав пошкодження поблизу Севастополя – ВМС. Великий патрульний корабель російського Чорноморського флоту "Павел Державин" отримав пошкодження поблизу Севастополя. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук (детальніше).

4. Зеленський: Росія вийшла на траєкторію поразки у війні, але поки що не готова піти з України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "вийшла на траєкторію програшу у війні, але поки що не готова забратися". Глава держави заявив, що Москва намагається зробити ставку на те, що світ не зможе забезпечити довгострокову підтримку Києва (детальніше).

5. Чехія й Данія сформували перший пакет спільної допомоги Україні – танки та БМП. Найближчими місяцями Україна почне отримувати пакети військової допомоги, сформовані спільно Чехією й Данією. До них увійдуть танки, БМП і стрілецьке озброєння, заявило Міноборони Чехії (детальніше).

6. Відомі всі жертви ракетного удару РФ по Грозі: усі місцеві. 19 людей впізнали за ДНК. Від прямого влучення російської ракети "Іскандер" у селі Гроза на Харківщині загинули 59 людей. Криміналісти ідентифікували всіх загиблих, 19 – за допомогою аналізу ДНК, повідомив міністр внутрішніх справ (детальніше).

7. США почали карати санкціями за ухилення від обмеження цін на російську нафту. Сполучені Штати Америки у четвер, 12 жовтня, вперше запровадили санкції у відповідь на обхід цінових обмежень проти російської нафти, повідомив OFAC – санкційний підрозділ Міністерства фінансів США (детальніше).

8. СБУ: Київська чиновниця працювала на Азарова, готувала його виступи для росТБ – відео. Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову та заявила про викриття у Києві чиновниці, яка навіть під час повномасштабної війни готувала його виступи для російського пропагандистського телебачення (детальніше).

Читайте також:

Біженці й "цифрові кочівники" тиснуть на ринок житла ЄС. Там знову дорожчає оренда

Менеджер хімічно-насіннєвого гіганта Corteva: Ми здивовані рівнем попиту в Україні

Педикюр – не фарбування нігтів, а базова гігієна. Розбираємо популярні процедури для стоп

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.