Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 октября

1. Россия ночью атаковала Украину десятками "шахедов". Пять прилетов, ПВО сбила 28 дронов. Российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 октября. В целом зафиксированы пуски 33 "шахедов", летевших в разных направлениях, противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях (подробнее).

2. В тылу оккупантов разрушен стратегический мост между Донецком и Горловкой: фото, видео. Ночью или утром 12 октября был разрушен мост на магистрали М04 Горловка – Ясиноватая в тылу российских оккупантов на донецком направлении, пролеты упали на железнодорожное полотно. Степень разрушения видна на фото и видео, появившихся в пабликах оккупантов (подробнее).

3. Патрульный корабль РФ "Павел Державин" получил повреждение вблизи Севастополя – ВМС. Большой патрульный корабль российского Черноморского флота "Павел Державин" получил повреждение вблизи Севастополя. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук (подробнее).

4. Зеленский: Россия вышла на траекторию поражения в войне, но пока не готова уйти из Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "вышла на траекторию проигрыша в войне, но пока не готова убраться". Глава государства заявил, что Москва пытается сделать ставку на то, что мир не сможет обеспечить долгосрочную поддержку Киева (подробнее).

5. Чехия и Дания сформировали первый пакет совместной помощи Украине – танки и БМП. В ближайшие месяцы Украина начнет получать пакеты военной помощи, сформированные совместно Чехией и Данией. В них войдут танки, БМП и стрелковое вооружение, заявило Минобороны Чехии (подробнее).

6. Известны все жертвы ракетного удара РФ по Грозе: все местные. 19 человек узнали за ДНК. От прямого попадания российской ракеты "Искандер" в селе Гроза в Харьковской области погибли 59 человек. Криминалисты идентифицировали всех погибших, 19 – с помощью анализа ДНК, сообщил министр внутренних дел (подробнее).

7. США начали наказывать санкциями за уклонение от ограничения цен на российскую нефть. Соединенные Штаты Америки в четверг, 12 октября, впервые ввели санкции в ответ на обход ценовых ограничений против российской нефти, сообщил OFAC – санкционное подразделение Министерства финансов США (подробнее).

8. СБУ: Киевская чиновница работала на Азарова, готовила его выступления для РосТВ – видео. Служба безопасности Украины заочно сообщила о новом подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и заявила о разоблачении в Киеве чиновницы, которая даже во время полномасштабной войны готовила его выступления для российского пропагандистского телевидения (подробнее).

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