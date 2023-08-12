Повітряні сили: Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Є два прильоти

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч на 12 серпня, зафіксовано два прильоти. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що росіяни запустили п'ять БПЛА із південно-східного напрямку.

Три "шахеди" були збиті силами протиповітряної оборони у Запорізькій області.

Куди прилетіли два дрони, командування ПС не уточнило.

11 серпня РФ вдарила чотирма ракетами Х-47 "Кинджал", зафіксовано три прильоти поблизу аеродрому в Коломиї.

За даними місцевої влади, внаслідок удару загинула дитина, є поранені.

Одну ракету збила протиповітряна оборона над Київською областю.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того самого дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.

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