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Повітряні сили: Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Є два прильоти

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 08:36
Повітряні сили: Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Є два прильоти - Фото
Мобільна група ППО (Фото: Нацгвардія)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч на 12 серпня, зафіксовано два прильоти. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що росіяни запустили п'ять БПЛА із південно-східного напрямку.

Три "шахеди" були збиті силами протиповітряної оборони у Запорізькій області.

Куди прилетіли два дрони, командування ПС не уточнило.

11 серпня РФ вдарила чотирма ракетами Х-47 "Кинджал", зафіксовано три прильоти поблизу аеродрому в Коломиї. 

За даними місцевої влади, внаслідок удару загинула дитина, є поранені.

Одну ракету збила протиповітряна оборона над Київською областю.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоЗапорізька областьShahed-136дрони-камікадзе
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