Воздушные силы: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Есть два прилета

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 августа, зафиксировано два прилета. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что россияне запустили пять БПЛА с юго-восточного направления.

Три "шахеда" были сбиты силами противовоздушной обороны в Запорожской области.

Куда прилетели два дрона, командование ВС не уточнило.

11 августа РФ ударила четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал", зафиксировано три прилета вблизи аэродрома в Коломые.

По данным местных властей, в результате удара погиб ребенок, есть раненые.

Одну ракету сбила противовоздушная оборона над Киевской областью.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.