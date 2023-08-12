Воздушные силы: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Есть два прилета
12.08.2023, 08:36
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 августа, зафиксировано два прилета. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что россияне запустили пять БПЛА с юго-восточного направления.
Три "шахеда" были сбиты силами противовоздушной обороны в Запорожской области.
Куда прилетели два дрона, командование ВС не уточнило.
11 августа РФ ударила четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал", зафиксировано три прилета вблизи аэродрома в Коломые.
По данным местных властей, в результате удара погиб ребенок, есть раненые.
Одну ракету сбила противовоздушная оборона над Киевской областью.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
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