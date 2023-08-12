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Воздушные силы: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Есть два прилета

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 08:36
Воздушные силы: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Есть два прилета - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 августа, зафиксировано два прилета. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что россияне запустили пять БПЛА с юго-восточного направления. 

Три "шахеда" были сбиты силами противовоздушной обороны в Запорожской области.

Куда прилетели два дрона, командование ВС не уточнило. 

11 августа РФ ударила четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал", зафиксировано три прилета вблизи аэродрома в Коломые.

По данным местных властей, в результате удара погиб ребенок, есть раненые. 

Одну ракету сбила противовоздушная оборона над Киевской областью.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Дмитрий Гриниченко
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войнавоздушные силыпводроны-камикадзеShahed-136запорожская область
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