Вступ України в ЄС. Європейська рада закликала схвалити переговорну рамку без зволікань

20 березня прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця червня цього року

Шарль Мішель (Фото: EU)

Європейська рада відзначила прогрес України у проведенні реформ, необхідних для вступу, та закликала інші держави-члени ЄС швидко схвалити переговорну рамку після її представлення. Про це йдеться у підсумковій заяві Євроради, яку оприлюднила речниця президента Європейської ради Шарля Мішеля Катерина Кесіндже в X (раніше Twitter).

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У документі в пункті під номером 32 йдеться про те, що відповідну оцінку та рекомендації були надані не тільки Україні, а також Молдові.

"Єврорада вітає прогрес України та Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проєкту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань", – йдеться в заяві.

Фото: Х

20 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу мають розпочатися до кінця червня цього року.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. 14 грудня 2023 року ЄС ухвалив рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський повідомив про початок роботи з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

21 лютого Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.

4 березня Денис Шмигаль висловив думку, що ЄС не чекатиме формальностей і надасть Україні членство за декілька років.