Вступление Украины в ЕС. Евросовет призвал одобрить переговорную рамку без задержек

20 марта премьер-министр Шмыгаль заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца июня этого года

Шарль Мишель (Фото: EU)

Европейский совет отметил прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для вступления, и призвал другие государства-члены ЕС быстро одобрить переговорную рамку после ее представления. Об этом говорится в итоговом заявлении Евросовета, обнародованном пресс-секретарем президента Европейского совета Шарля Мишеля Екатериной Кессиндже в X (ранее Twitter).

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В документе в пункте под номером 32 говорится о том, что соответствующую оценку и рекомендации были предоставлены не только Украине, а также Молдове.

"Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдовы в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС. После представления проекта переговорных рамок для Украины и Молдовы Евросовет призывает как можно быстрее принять их и продолжить работу без проволочек", – говорится в заявлении.

Фото: Х

20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться до конца июня этого года.

28 февраля 2022 Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. 14 декабря 2023 года ЕС принял решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

26 января 2024 года Зеленский сообщил о начале работы по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

21 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС вряд ли будет подготовлен раньше июня.

4 марта Денис Шмыгаль выразил мнение, что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет.