Законопроєкт про заборону РПЦ проголосують на найближчому засіданні Ради – Стефанчук

Руслан Стефанчук вважає, що цей документ дасть реальну можливість "відскоблити" Росію від будь-яких релігійних організацій, які існують в Україні

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба ВРУ)

Законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності в Україні Російської православної церкви буде розглянутий на найближчому засіданні Верховної Ради. Про це в інтерв’ю телеканалу РАДА повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

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За його словами, 17 серпня комітет прийняв уточнену редакцію законопроєкту.

"Дуже добре, що був час довести його до певного рівня досконалості. Дуже багато поправок насамперед юридичного характеру, які нам вдалося імплементувати, для того, щоб зробити цей законопроєкт робочим", – сказав Стефанчук.

Законопроєкт під час редагування з півтори сторінки виріс до 25 сторінок, зауважив він. Голова ВРУ сказав, що не можна "нашвидкуруч прийняти недосконалий закон, який не буде працювати". Він висловив думку, що після доопрацювання збільшиться кількість депутатів, які підтримають його.

На думку спікера ВРУ, цей документ дасть реальну можливість "відскоблити" Росію від будь-яких церков чи релігійних організацій, які існують в Україні.

"Російська церква в Україні буде заборонена. І це чітке положення, що передбачає стаття три цього законопроєкту", – додав він.

Відповідний законопроєкт буде розглянутий на найближчому засіданні Верховної Ради. Стефанчук заявив, що не має права називати дату засідання, але це "буде найближчими днями".

Як зазначив голова парламенту, "у релігійних організацій буде певний період, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв’язку з РПЦ".

"Ми порахували таким чином, що десь місяць на набуття чинності, три місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через дев’ять місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", – резюмував Стефанчук.

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