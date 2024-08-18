Законопроект о запрете РПЦ проголосуют на ближайшем заседании Рады – Стефанчук

Руслан Стефанчук считает, что этот документ даст реальную возможность "отскоблить" Россию от любых существующих в Украине религиозных организаций

Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба ВРУ)

Законопроект №8371 о запрете деятельности в Украине Русской православной церкви будет рассмотрен на ближайшем заседании Верховной Рады. Об этом в интервью телеканалу РАДА сообщил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.

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По его словам, 17 августа комитет принял уточненную редакцию законопроекта.

"Очень хорошо, что было время довести его до определенного уровня совершенства. Очень много поправок, прежде всего, юридического характера, которые нам удалось имплементировать, для того, чтобы сделать этот законопроект рабочим", — сказал Стефанчук.

Законопроект при редактировании с полутора страниц вырос до 25 страниц, отметил он. Председатель ВРУ сказал, что нельзя "быстро принять несовершенный закон, который не будет работать". Он выразил мнение, что после доработки увеличится количество депутатов, поддерживающих его.

По мнению спикера ВРУ, этот документ даст реальную возможность "отскоблить" Россию от любых существующих в Украине церквей или религиозных организаций.

"Русская церковь в Украине будет запрещена. И это четкое положение, предусмотренное статьей три этого законопроекта", — добавил он.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Верховной Рады. Стефанчук заявил, что не имеет права называть дату заседания, но это "будет в ближайшие дни".

Как отметил глава парламента, "у религиозных организаций будет определенный период, за который они смогут совершить ряд действий, свидетельствующих о том, что они уже не имеют аффилиации или связи с РПЦ".

"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление в силу, три месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через девять месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде такими, что прекратили свою деятельность", – резюмировал Стефанчук.

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