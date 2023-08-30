Залужний про навчання на F-16: Частина пілотів ЗСУ вже готові перейти до льотної підготовки

Деякі українські пілоти вже можуть переходити до льотної підготовки на F-16 в Данії, також вже є домовленості щодо початку роботи над логістикою для західних винищувачів в Україні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після розмови з начальником Штабу оборони Данії генералом Флеммінгом Лентфером.

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"У фокусі – навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки", – йдеться в повідомленні.

Також Залужний проінформував про домовленість із данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту F-16 в Україні.

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