Залужний про навчання на F-16: Частина пілотів ЗСУ вже готові перейти до льотної підготовки
Деякі українські пілоти вже можуть переходити до льотної підготовки на F-16 в Данії, також вже є домовленості щодо початку роботи над логістикою для західних винищувачів в Україні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після розмови з начальником Штабу оборони Данії генералом Флеммінгом Лентфером.
"У фокусі – навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки", – йдеться в повідомленні.
Також Залужний проінформував про домовленість із данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту F-16 в Україні.
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- 20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія). Частина літаків від Нідерландів буде використовуватись для навчань.
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від п'яти до 10 літаків.
- У вересні США теж почнуть тренувати льотчиків ЗСУ, навчання будуть в Аризоні.
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