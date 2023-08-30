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Залужний про навчання на F-16: Частина пілотів ЗСУ вже готові перейти до льотної підготовки

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 21:25
Залужний про навчання на F-16: Частина пілотів ЗСУ вже готові перейти до льотної підготовки - Фото
F-16 (фото - Isaac Garden, USAF)

Деякі українські пілоти вже можуть переходити до льотної підготовки на F-16 в Данії, також вже є домовленості щодо початку роботи над логістикою для західних винищувачів в Україні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після розмови з начальником Штабу оборони Данії генералом Флеммінгом Лентфером.

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"У фокусі – навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки", – йдеться в повідомленні.

Також Залужний проінформував про домовленість із данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту F-16 в Україні.

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  • 20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія). Частина літаків від Нідерландів буде використовуватись для навчань.
  • Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.
  • 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від п'яти до 10 літаків.
  • У вересні США теж почнуть тренувати льотчиків ЗСУ, навчання будуть в Аризоні.

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Оксана Житнюк
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навчанняданіяВалерій ЗалужнийF-16
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