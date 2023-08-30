Залужный об учениях на F-16: Часть пилотов ВСУ уже готовы перейти к летной подготовке

Некоторые украинские пилоты уже могут переходить к летной подготовке на F-16 в Дании, также есть договоренности о начале работы над логистикой для западных истребителей в Украине. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после разговора с начальником Штаба обороны Дании генералом Флеммингом Лентфером.

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"В фокусе – обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", – говорится в сообщении.

Также Залужный проинформировал о договоренности с датскими партнерами начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта F-16 в Украине.

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