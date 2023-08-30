Залужный об учениях на F-16: Часть пилотов ВСУ уже готовы перейти к летной подготовке
Некоторые украинские пилоты уже могут переходить к летной подготовке на F-16 в Дании, также есть договоренности о начале работы над логистикой для западных истребителей в Украине. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после разговора с начальником Штаба обороны Дании генералом Флеммингом Лентфером.
"В фокусе – обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", – говорится в сообщении.
Также Залужный проинформировал о договоренности с датскими партнерами начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта F-16 в Украине.
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- 20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания). Часть самолетов из Нидерландов будет использоваться для учений.
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.
- В сентябре США тоже начнут тренировать летчиков ВСУ, учения будут в Аризоне.
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