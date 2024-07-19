Залужний вперше відзвітував як посол: впевнений, що результати роботи буде видно на полі бою

Залужний зазначив, що разом із Зеленським та його командою триває робота над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією

Володимир Зеленський та Валерій Залужний (Фото: Telegram-канал Залужного)

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше відзвітував про результати роботи як посол. Він висловив впевненість у тому, що результати роботи української команди будуть помітними на полі бою.

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Залужний зазначив, що позаду – два дні насиченої роботи на полях Саміту європейського політичного співробітництва, зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, іноземними лідерами, урядовцями та друзями України у Лондоні.

Він наголосив, що разом із президентом Володимиром Зеленським та його командою триває робота над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією.

"Впевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою", – додав Залужний.

18 липня Зеленський прибув до Великої Британії, де його зустрів із літака Залужний. Стармер заявив українському президенту, що Британія подвоїть підтримку України.

З посади головкома ЗСУ президент Володимир Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав ексголовкому звання Героя України.

7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії, а 9 травня колишній головком офіційно обійняв цю посаду.

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