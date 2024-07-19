Залужный впервые отчитался в качестве посла. Уверен – результаты будут видны на поле боя
Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отчитался о результатах работы в качестве посла. Он выразил уверенность в том, что результаты работы украинской команды будут заметны на поле боя.
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Залужный отметил, что позади – два дня насыщенной работы на полях Саммита европейского политического сотрудничества, встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, иностранными лидерами, чиновниками и друзьями Украины в Лондоне.
Он подчеркнул, что вместе с президентом Владимиром Зеленским и его командой продолжается работа по усилению стратегического партнерства между Украиной и Великобританией.
"Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметны на поле боя", – добавил Залужный.
18 июля Зеленский прибыл в Великобританию, где его встретил с самолета Залужный. Стармер заявил украинскому президенту, что Великобритания удвоит поддержку Украины.
- С должности главкома ВСУ президент Владимир Зеленский уволил Залужного 8 февраля 2024 года, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины.
- 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии, а 9 мая бывший главком официально вступил в должность.
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