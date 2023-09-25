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Запорізька область. Росіяни контратакують у районах Вербового та Роботиного — карта фронту

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25.09.2023, 10:39
Запорізька область. Росіяни контратакують у районах Вербового та Роботиного — карта фронту - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти контратакують у районах Вербового та Роботино Запорізької області, де йде наступ Збройних Сил України. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

За його словами, ворог атакує в районах Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки.
Сили оборони відбили атаки, утримали позиції та завдали росіянам значних втрат.

Ковальчук зазначив, що загарбники перекидають війська та вводять резерви.

Нещодавно командувач угрупованням "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ЗСУ мають прорив на фланзі Вербового і продовжують рухатися далі.

  • Тарнавський заявив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
  • На думку командувача, удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу Чорноморського флоту РФ, є важливими для успіху українського контрнаступу.
  • 23 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції в районі Андріївки (на південь від Бахмута), Роботиного та Вербового (Запорізька область).

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Дмитро Гриниченко
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війнаГенштабнаступЗапорізька областьРоботинеВербове
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