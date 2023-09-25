Запорожская область. Россияне контратакуют в районах Вербового и Работино — карта фронта

Российские оккупанты контратакуют в районах Вербового и Работино Запорожской области, где идет наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

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По его словам, враг атакует в районах Вербового, Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки.

Силы обороны отбили атаки, удержали позиции и нанесли россиянам значительные потери.

Ковальчук отметил, что захватчики перебрасывают войска и вводят резервы.

Недавно командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ имеют прорыв на фланге Вербового и продолжают двигаться дальше.

Тарнавский заявил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

По мнению командующего, удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу Черноморского флота РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

23 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции в районе Андреевки (южнее Бахмута), Работино и Вербового (Запорожская область).

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