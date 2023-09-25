UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Запорожская область. Россияне контратакуют в районах Вербового и Работино — карта фронта

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 10:39
Запорожская область. Россияне контратакуют в районах Вербового и Работино — карта фронта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты контратакуют в районах Вербового и Работино Запорожской области, где идет наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

По его словам, враг атакует в районах Вербового, Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки.
Силы обороны отбили атаки, удержали позиции и нанесли россиянам значительные потери. 

Ковальчук отметил, что захватчики перебрасывают войска и вводят резервы. 

Недавно командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ имеют прорыв на фланге Вербового и продолжают двигаться дальше.

  • Тарнавский заявил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
  • По мнению командующего, удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу Черноморского флота РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.
  • 23 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции в районе Андреевки (южнее Бахмута), Работино и Вербового (Запорожская область).

Читайте также: Буданов о диверсии на аэродроме "судного дня": Это ударило по ФСБ и руководству России

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназапорожская областьнаступлениегенштабРаботиноВербовое
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 