Зеленський провів нараду з Умєровим: Обіцяє, що паперової роботи в армії стане значно менше

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність цифровізації в українській армії, щоб паперової роботи стало "значно менше". Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський повідомив, що провів кілька важливих нарад – зокрема, з міністром оборони Рустемом Умєровим, першим заступником міністра Олександром Павлюком та віцепрем’єром Михайлом Федоровим.

Нарада стосувалась забезпечення українських воїнів і прозорості цього забезпечення.

"Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Взагалі паперової роботи у військах має стати значно менше, і точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на "нулі", – заявив президент.

За його словами, Міноборони зараз перезапускає систему обліку, а Міністерство цифровізації допомагає.

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Колишній міністр оборони Олексій Резніков також називав своєю метою на посаді "подолати українську паперову армію".

На засіданні 5 вересня Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Того ж дня Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.

6 вересня Рада призначила Умєрова новим міністром оборони. Це рішення підтримали 338 депутатів.

7 вересня Зеленський представив нового міністра оборони Умєрова на зустрічі з командуванням Сил безпеки та оборони України.

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