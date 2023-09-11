RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський провів нараду з Умєровим: Обіцяє, що паперової роботи в армії стане значно менше

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 22:52
Зеленський провів нараду з Умєровим: Обіцяє, що паперової роботи в армії стане значно менше - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність цифровізації в українській армії, щоб паперової роботи стало "значно менше". Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський повідомив, що провів кілька важливих нарад – зокрема, з міністром оборони Рустемом Умєровим, першим заступником міністра Олександром Павлюком та віцепрем’єром Михайлом Федоровим.

Нарада стосувалась забезпечення українських воїнів і прозорості цього забезпечення.

"Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Взагалі паперової роботи у військах має стати значно менше, і точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на "нулі", – заявив президент.

За його словами, Міноборони зараз перезапускає систему обліку, а Міністерство цифровізації допомагає.

Читайте також: Мобілізація. Міністр оборони обіцяє електронний військовий квиток та єдиний реєстр призовників

Колишній міністр оборони Олексій Резніков також називав своєю метою на посаді "подолати українську паперову армію".

  • На засіданні 5 вересня Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна. 
  • Того ж дня Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.
  • 6 вересня Рада призначила Умєрова новим міністром оборони. Це рішення підтримали 338 депутатів.
  • 7 вересня Зеленський представив нового міністра оборони Умєрова на зустрічі з командуванням Сил безпеки та оборони України.

Читайте також: Умєров став міністром оборони. Що обіцяє і які пріоритети на посаді: головні тези

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськиймінобороницифровізаціяРустем Умєров
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 