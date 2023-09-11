Зеленский провел совещание с Умеровым: Обещает, что бумажной работы в армии станет меньше

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости цифровизации в украинской армии, чтобы бумажной работы стало "значительно меньше". Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский сообщил, что провел несколько важных совещаний – в частности, с министром обороны Рустемом Умеровым, первым замминистра Александром Павлюком и вице-премьером Михаилом Федоровым.

Совещание касалось обеспечения украинских воинов и прозрачности этого обеспечения.

"Конкретные потребности наших боевых бригад – они должны обеспечиваться максимально быстро, и для этого весь учет должен быть цифровизован. Вообще бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше, и точно не должно быть разницы между тем, что подается в отчетах здесь, в центре, и тем, в чем реально нуждаются парни на "нуле", – заявил президент.

По его словам, Минобороны сейчас перезапускает систему учета, а Министерство цифровизации помогает.

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Бывший министр обороны Алексей Резников тоже называл своей целью на должности "побороть украинскую бумажную армию".

На заседании 5 сентября Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества.

В тот же день Рада проголосовала за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Он отчитался парламенту о своей работе на посту.

6 сентября Рада назначила Умерова новым министром обороны. Это решение поддержали 338 депутатов.

7 сентября Зеленский представил нового министра обороны Умерова на встрече с командованием Сил безопасности и обороны Украины.

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