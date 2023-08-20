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Зеленського спитали про вступ у НАТО в обмін на землі. Сказав: Готові обміняти Бєлгород

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 19:53
Зеленського спитали про вступ у НАТО в обмін на землі. Сказав: Готові обміняти Бєлгород - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна готова "обміняти" на членство в НАТО територію російського Бєлгорода. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

Журналістка зазначила, що останніми днями лунає все більше коментарів про те, що "в обмін" на мир або на членство в НАТО Україні нібито доведеться "віддати" агресору частину своєї території. Вона запитала Зеленського про його ставлення до цих заяв, і "чи дійсно є такий тиск Заходу через те, що війна триває так довго".

"Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО. Дякую", – коротко відповів Зеленський.

Фредеріксен, відповідаючи на це питання, заявила, що будь-які рішення щодо майбутнього України ухвалюватимуть тільки українці.

"Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки на це потрібно часу. Але питання в тому, коли ви будете готові сісти за перемовини. Це рішення має ухвалювати виключно Україна", – сказала вона.

Читайте також: Генсек НАТО про "вступ в обмін на території": Тільки українці вирішують, що є прийнятним

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийвійнаНАТО
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