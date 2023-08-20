Зеленського спитали про вступ у НАТО в обмін на землі. Сказав: Готові обміняти Бєлгород

Україна готова "обміняти" на членство в НАТО територію російського Бєлгорода. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

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Журналістка зазначила, що останніми днями лунає все більше коментарів про те, що "в обмін" на мир або на членство в НАТО Україні нібито доведеться "віддати" агресору частину своєї території. Вона запитала Зеленського про його ставлення до цих заяв, і "чи дійсно є такий тиск Заходу через те, що війна триває так довго".

"Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО. Дякую", – коротко відповів Зеленський.

Фредеріксен, відповідаючи на це питання, заявила, що будь-які рішення щодо майбутнього України ухвалюватимуть тільки українці.

"Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки на це потрібно часу. Але питання в тому, коли ви будете готові сісти за перемовини. Це рішення має ухвалювати виключно Україна", – сказала вона.

15 серпня директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнсен припустив, що Україна нібито може набути членства в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину своєї території Росії.

На заяву жорстко відреагували в Офісі президента, РНБО та МЗС.

16 серпня Єнсен заявив, що помилився.

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