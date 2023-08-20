Зеленского спросили о вступлении в НАТО в обмен на земли. Сказал: Готовы обменять Белгород

Украина готова "обменять" на членство в НАТО территорию российского Белгорода. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

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Журналистка отметила, что в последние дни звучит все больше комментариев о том, что "в обмен" на мир или на членство в НАТО Украине якобы придется "отдать" агрессору часть своей территории. Она спросила Зеленского о его отношении к этим заявлениям, и "действительно ли есть такое давление Запада из-за того, что война длится так долго".

"Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО. Спасибо", – коротко ответил Зеленский.

Фредериксен, отвечая на этот вопрос, заявила, что любые решения о будущем Украины будут принимать только украинцы.

"Мы будем поддерживать вас столько, сколько на это нужно времени. Но вопрос в том, когда вы будете готовы сесть за переговоры. Это решение должна принимать исключительно Украина", – сказала она.

15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть своей территории России.

На заявление жестко отреагировали в Офисе президента, СНБО и МИД.

16 августа Йенсен заявил, что ошибся.

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