UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленского спросили о вступлении в НАТО в обмен на земли. Сказал: Готовы обменять Белгород

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 19:53
Зеленского спросили о вступлении в НАТО в обмен на земли. Сказал: Готовы обменять Белгород - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина готова "обменять" на членство в НАТО территорию российского Белгорода. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

Журналистка отметила, что в последние дни звучит все больше комментариев о том, что "в обмен" на мир или на членство в НАТО Украине якобы придется "отдать" агрессору часть своей территории. Она спросила Зеленского о его отношении к этим заявлениям, и "действительно ли есть такое давление Запада из-за того, что война длится так долго".

"Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО. Спасибо", – коротко ответил Зеленский.

Фредериксен, отвечая на этот вопрос, заявила, что любые решения о будущем Украины будут принимать только украинцы.

"Мы будем поддерживать вас столько, сколько на это нужно времени. Но вопрос в том, когда вы будете готовы сесть за переговоры. Это решение должна принимать исключительно Украина", – сказала она.

Читайте также: Генсек НАТО о "вступлении в обмен на территории": Только украинцы решают, что приемлемо

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнанато
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 