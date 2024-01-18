Зеленський зателефонував Макрону. Говорили про війну, військову допомогу та безпекову угоду

Французький президент скоро має приїхати з візитом до України

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Політики обговорили зокрема ситуацію на полі бою, військову допомогу та двосторонню безпекову угоду, написав глава держави в Telegram.

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"Докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО", – йдеться в дописі Зеленського.

Президент подякував французьким союзникам за запуск "Артилерійської коаліції" та зобов'язання виготовити для ЗСУ 28 самохідних артилерійських установок Caesar.

Зеленський також сказав про початок підготовки Глобального саміту миру.

Разом з Макроном вони доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України, а також прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.

21 грудня 2023 року президент Франції пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".

Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України та постачатиме військову техніку, проте підтримка поступово змінить свій характер.

13 січня міністр закордонних справ Кулеба зустрівся зі своїм французьким колегою Сежурне в Києві. Вони говорили про ЄС, НАТО та зброю для ЗСУ.

16 січня французький лідер анонсував візит до України та підписання угоди про гарантії, а також пообіцяв нову військову допомогу від Парижа.

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