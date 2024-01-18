Зеленский позвонил Макрону. Говорили о войне, военной помощи и договоре безопасности

Французский президент скоро должен приехать с визитом в Украину

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили, в частности, ситуацию на поле боя, военную помощь и двустороннее безопасное соглашение, написал глава государства в Telegram.

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"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины, в частности приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Важно и дальше усиливать украинскую систему ПВО", – говорится в сообщении Зеленского.

Президент поблагодарил французских союзников за запуск "Артиллерийской коалиции" и обязательство изготовить для ВСУ 28 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Зеленский также сказал о начале подготовки Глобального саммита мира.

Вместе с Макроном они поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину, а также ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

21 декабря 2023 года президент Франции пообещал "предоставлять дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.

13 января министр иностранных дел Кулеба встретился со своим французским коллегой Сежурне в Киеве. Они говорили о ЕС, НАТО и оружии для ВСУ.

16 января французский лидер анонсировал визит в Украину и заключение соглашения о гарантиях, а также пообещал новую военную помощь от Парижа.

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