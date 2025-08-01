Зеленський обговорив формати мирних переговорів лідерів зі Стармером
Президент Володимир Зеленський обговорив з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером формати переговорів на рівні лідерів для закінчення війни РФ проти України. Про це керівник України написав у своїх соцмережах.
"Обговорили нашу взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із президентом Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів. Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами", – розповів Зеленський.
Раніше глава держави знову підтвердив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів щодо врегулювання війни, після того, як диктатор Володимир Путін озвучив низку цинічних заяв і зазначив, що не відмовився від своїх вимог.
Британський прем'єр висловив співчуття з приводу загибелі людей через російський обстріл Києва у ніч на 31 липня. Унаслідок цієї ракетної і дронової атаки загинула 31 людина, з них п'ятеро – діти, поранено 159 осіб, у тому числі 16 дітей.
"Ми говорили сьогодні [зі Стармером] саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", – розповів президент.
Він зазначив, що обговорив з британським прем'єром нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів: "Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення".
Також серед тем розмови були санкції – Зеленський зауважив, що Москва "їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить".
"Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами", – додав глава держави.
Уповноважений президента з питань санкційної політики Власюк заявив LIGA.net, що російська економіка може роками функціонувати навіть попри введені санкції, якщо перейде на модель Ірану чи Північної Кореї.
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