Зеленский обсудил форматы мирных переговоров лидеров со Стармером

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стармером форматы переговоров на уровне лидеров для окончания войны РФ против Украины. Об этом руководитель Украины написал в своих соцсетях.

"Обсудили наше взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с президентом Трампом, и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров. Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед будущими международными мероприятиями", – рассказал Зеленский.

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Ранее глава государства вновь подтвердил, что Украина готова к встрече на уровне лидеров по урегулированию войны после того, как диктатор Владимир Путин озвучил ряд циничных заявлений и отметил, что не отказался от своих требований.

Британский премьер выразил соболезнования по поводу гибели людей из-за российского обстрела Киева в ночь на 31 июля. В результате этой ракетной и дроновой атаки погиб 31 человек, из них пятеро – дети, ранены 159 человек, в том числе 16 детей.

"Мы говорили сегодня [со Стармером] именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить Россию закончить эту войну", – рассказал президент.

Он отметил, что обсудил с британским премьером настоятельность увеличения производства дронов, особенно перехватчиков: "Есть конкретная финансовая потребность, и мы договорились найти решение".

Также среди тем разговора были санкции – Зеленский отметил, что Москва "их действительно боится, как бы не пыталась делать вид, что это ее не волнует".

"Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами", – добавил глава государства.