Зеленский обсудил форматы мирных переговоров лидеров со Стармером
Президент Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стармером форматы переговоров на уровне лидеров для окончания войны РФ против Украины. Об этом руководитель Украины написал в своих соцсетях.
"Обсудили наше взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с президентом Трампом, и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров. Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед будущими международными мероприятиями", – рассказал Зеленский.
Ранее глава государства вновь подтвердил, что Украина готова к встрече на уровне лидеров по урегулированию войны после того, как диктатор Владимир Путин озвучил ряд циничных заявлений и отметил, что не отказался от своих требований.
Британский премьер выразил соболезнования по поводу гибели людей из-за российского обстрела Киева в ночь на 31 июля. В результате этой ракетной и дроновой атаки погиб 31 человек, из них пятеро – дети, ранены 159 человек, в том числе 16 детей.
"Мы говорили сегодня [со Стармером] именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить Россию закончить эту войну", – рассказал президент.
Он отметил, что обсудил с британским премьером настоятельность увеличения производства дронов, особенно перехватчиков: "Есть конкретная финансовая потребность, и мы договорились найти решение".
Также среди тем разговора были санкции – Зеленский отметил, что Москва "их действительно боится, как бы не пыталась делать вид, что это ее не волнует".
"Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами", – добавил глава государства.
Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Власюк заявил LIGA.net, что российская экономика может годами функционировать даже несмотря на введенные санкции, если перейдет на модель Ирана или Северной Кореи.
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