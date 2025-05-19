Зеленський про переговори у Туреччині: Усі спроби російських погроз були відкинуті

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо дипломатичної роботи України для завершення війни й встановлення миру. Глава держави розповів про перебіг і підсумки переговорів з російською делегацією у Стамбулі минулого тижня.

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За словами Зеленського, міністр оборони Рустем Умєров доповів йому про переговори у Туреччині 15-16 травня.

"Фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну. Вдячний усім, хто допомагає", – зазначив президент.

Посилаючись на слова Умєрова, Зеленський зазначив, що під час переговорів з росіянами українській делегації вдалося утримати розмову в достойних рамках – усі спроби російських погроз були відкинуті.

"Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього", – заявив глава держави.

Крім того, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань і не боїться прямих переговорів з РФ.

"Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі. Вдячний за підтримку. Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу", – підсумував Зеленський.