Зеленський про переговори у Туреччині: Усі спроби російських погроз були відкинуті
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо дипломатичної роботи України для завершення війни й встановлення миру. Глава держави розповів про перебіг і підсумки переговорів з російською делегацією у Стамбулі минулого тижня.
За словами Зеленського, міністр оборони Рустем Умєров доповів йому про переговори у Туреччині 15-16 травня.
"Фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну. Вдячний усім, хто допомагає", – зазначив президент.
Посилаючись на слова Умєрова, Зеленський зазначив, що під час переговорів з росіянами українській делегації вдалося утримати розмову в достойних рамках – усі спроби російських погроз були відкинуті.
"Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього", – заявив глава держави.
Крім того, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань і не боїться прямих переговорів з РФ.
"Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі. Вдячний за підтримку. Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу", – підсумував Зеленський.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася. Зеленський укотре наголосив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. За його словами, тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну.
- Очільник делегації РФ, радник диктатора Володимир Мединський заявив, що Москва загалом задоволена переговорами.
- Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.