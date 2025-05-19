Зеленский о переговорах в Турции: Все попытки российских угроз были отвергнуты

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по дипломатической работе Украины для завершения войны и установления мира. Глава государства рассказал о ходе и итогах переговоров с российской делегацией в Стамбуле на прошлой неделе.

По словам Зеленского, министр обороны Рустем Умеров сообщил ему о переговорах в Турции 15-16 мая.

"Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает", – отметил президент.

Ссылаясь на слова Умерова, Зеленский отметил, что во время переговоров с россиянами украинской делегации удалось удержать разговор в достойных рамках – все попытки российских угроз были отвергнуты.

"Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии. Такое прекращение огня должно быть достаточно продолжительным и с возможностью продления. Наше предложение, согласованное с партнерами, – 30 дней. Мы готовы к этому", – заявил глава государства.

Кроме того, Украина готова к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов и не боится прямых переговоров с РФ.

"Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Благодарен за поддержку. Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", – подытожил Зеленский.