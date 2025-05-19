Зеленский о переговорах в Турции: Все попытки российских угроз были отвергнуты
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по дипломатической работе Украины для завершения войны и установления мира. Глава государства рассказал о ходе и итогах переговоров с российской делегацией в Стамбуле на прошлой неделе.
По словам Зеленского, министр обороны Рустем Умеров сообщил ему о переговорах в Турции 15-16 мая.
"Фактически самым большим результатом встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает", – отметил президент.
Ссылаясь на слова Умерова, Зеленский отметил, что во время переговоров с россиянами украинской делегации удалось удержать разговор в достойных рамках – все попытки российских угроз были отвергнуты.
"Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии. Такое прекращение огня должно быть достаточно продолжительным и с возможностью продления. Наше предложение, согласованное с партнерами, – 30 дней. Мы готовы к этому", – заявил глава государства.
Кроме того, Украина готова к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов и не боится прямых переговоров с РФ.
"Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Благодарен за поддержку. Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", – подытожил Зеленский.
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- Около 13:40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова завершать войну.
- Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена переговорами.
- Россия на переговорах в Стамбуле заявила о недопустимых вещах и нереалистических условиях, в Украине это подтвердили. 18 мая команду Трампа проинформировали об этом.