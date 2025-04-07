Замість Кислиці. Постпредом України при ООН став Андрій Мельник: чим він відомий
Андрій Мельник (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Президент Володимир Зеленський призначив дипломата Андрія Мельника постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй. Такий указ з'явився на сайті голови держави.

Також Зеленський звільнив Мельника з посади надзвичайного і повноважного посла в Бразилії, на якій він працював з червня 2023 року.

До призначення у Бразилію Мельник був послом у Німеччині з 2014-го до осені 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ дипломат став відомим завдяки своїй жорсткій риториці стосовно німецької влади (про його найгучніші скандали можна прочитати тут).

Після відставки з Німеччини й до призначення у Бразилію Мельник був заступником міністра закордонних справ.

Зеленський погодив кандидатуру Мельника до ООН у грудні 2024 року. Його попередника Андрія Кислицю, який був постпредом з 2019 року, згодом призначили першим заступником міністра закордонних справ.

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