Замість Кислиці. Постпредом України при ООН став Андрій Мельник: чим він відомий
Президент Володимир Зеленський призначив дипломата Андрія Мельника постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй. Такий указ з'явився на сайті голови держави.
Також Зеленський звільнив Мельника з посади надзвичайного і повноважного посла в Бразилії, на якій він працював з червня 2023 року.
До призначення у Бразилію Мельник був послом у Німеччині з 2014-го до осені 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ дипломат став відомим завдяки своїй жорсткій риториці стосовно німецької влади (про його найгучніші скандали можна прочитати тут).
Після відставки з Німеччини й до призначення у Бразилію Мельник був заступником міністра закордонних справ.
Зеленський погодив кандидатуру Мельника до ООН у грудні 2024 року. Його попередника Андрія Кислицю, який був постпредом з 2019 року, згодом призначили першим заступником міністра закордонних справ.
- Також президент Зеленський призначив колишнього генпрокурора Костіна послом до Нідерландів та постпредом до ОЗХЗ.
- Окрім цього голова держави підписав укази про призначення послів у низці держав, зокрема у Китаї та Норвегії.