Мельник стал постоянным представителем Украины при ООН

Также президент уволил дипломата с должности посла в Бразилии

Андрей Мельник (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Президент Владимир Зеленский назначил дипломата Андрея Мельника постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций. Такой указ появился на сайте главы государства.

Также Зеленский уволил Мельника с должности чрезвычайного и полномочного посла в Бразилии, на которой он работал с июня 2023 года.

До назначения в Бразилию Мельник был послом в Германии с 2014-го по осень 2022 года. После начала полномасштабного вторжения РФ дипломат стал известен благодаря своей жесткой риторике по отношению к немецким властям (о его самых громких скандалах можно прочитать здесь).

После отставки из Германии и до назначения в Бразилию Мельник был заместителем министра иностранных дел.

Зеленский согласовал кандидатуру Мельника в ООН в декабре 2024 года. Его предшественника Андрея Кислицу, бывшего постпреда с 2019 года, впоследствии назначили первым заместителем министра иностранных дел.

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Также президент Зеленский назначил бывшего генпрокурора Костина послом в Нидерланды и постпредом в ОЗХО.

Кроме того, глава государства подписал указы о назначении послов в ряде государств, в частности в Китае и Норвегии.