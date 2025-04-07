Мельник стал постоянным представителем Украины при ООН
Президент Владимир Зеленский назначил дипломата Андрея Мельника постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций. Такой указ появился на сайте главы государства.
Также Зеленский уволил Мельника с должности чрезвычайного и полномочного посла в Бразилии, на которой он работал с июня 2023 года.
До назначения в Бразилию Мельник был послом в Германии с 2014-го по осень 2022 года. После начала полномасштабного вторжения РФ дипломат стал известен благодаря своей жесткой риторике по отношению к немецким властям (о его самых громких скандалах можно прочитать здесь).
После отставки из Германии и до назначения в Бразилию Мельник был заместителем министра иностранных дел.
Зеленский согласовал кандидатуру Мельника в ООН в декабре 2024 года. Его предшественника Андрея Кислицу, бывшего постпреда с 2019 года, впоследствии назначили первым заместителем министра иностранных дел.
- Также президент Зеленский назначил бывшего генпрокурора Костина послом в Нидерланды и постпредом в ОЗХО.
- Кроме того, глава государства подписал указы о назначении послов в ряде государств, в частности в Китае и Норвегии.