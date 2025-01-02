Зеленський: Росія просувається на сході, і це дуже впливає на розмови про мир

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Найтяжчий напрямок на фронті зараз – схід України. Воїни отримали завдання стабілізувати ситуацію, але просування Росії впливає на позицію України на ймовірних мирних перемовинах. Про це в інтрев'ю в ефірі телемарафону заявив президент Володимир Зеленський.

"Зробимо все, що в січні була стабілізація фронту... Є таке завдання, подивимось, але на це розраховуємо. І це впливає на все, на розмови – дуже впливає", – сказав президент на запитання про те, як ситуація на фронті впливає на позицію України.

Зеленський зазначив, що на східному напрямку Росія зосередила набагато більше військ, ніж на інших ділянках фронту. Через це ворогу вдається просуватися. До того ж, на цей напрямок не вистачало резервів Сил оборони, а отже було менше ротацій і воїни втомлені.

Стабілізація на фронті, за його словами, очікується як шляхом отримання військової допомоги від союзників, так і шляхом надходження нового контингенту, який зараз навчається.

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