Зеленский: Россия продвигается на востоке, и это сильно влияет на разговоры о мире

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Самое тяжелое направление на фронте сейчас – восток Украины. Воины получили задачу стабилизировать ситуацию, но продвижение России влияет на позицию Украины на возможных мирных переговорах. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Сделаем все, что в январе была стабилизация фронта... Есть такая задача, посмотрим, но на это рассчитываем. И это влияет на все , на разговоры – очень влияет", – сказал президент на вопрос о том, как ситуация на фронте влияет на позицию Украины.

Зеленский отметил, что на восточном направлении Россия сосредоточила гораздо больше войск, чем на других участках фронта. Поэтому врагу удается продвигаться. К тому же, на это направление не хватало резервов Сил обороны, а значит было меньше ротаций и воины уставшие.

Новость дополняется...