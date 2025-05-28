Зеленський: США не підтримають відхід України з контрольованих нею територій

Зеленський також сподівається, що США не вийдуть з переговорного процесу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

США не будуть підтримувати вихід України з територій, які вона зараз контролює. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський наголосив, що Україна також не хотіла б, щоб Америка виходила з переговорного процесу.

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"Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може привести до першого кроку — припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна є. Ми б не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього процесу", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що США проводять дипломатичну та санкційну роботу. Також відновлено постачання зброї та підтримку розвідданими.

"Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу", – додав президент.