Зеленский: США не поддержат уход Украины с контролируемых ею территорий
США не будут поддерживать выход Украины из территорий, которые она сейчас контролирует. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 27 мая, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский подчеркнул, что Украина тоже не хотела бы, чтобы Америка выходила из переговорного процесса.
"Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу — прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина уходила с тех территорий, где Украина находится. Мы бы не хотели, чтобы С" время общения с журналистами.
Он подчеркнул, что США проводят дипломатическую и санкционную работу. Также возобновлены поставки оружия и поддержка разведданными.
"Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они исходили из соответствующего процесса", – добавил президент.
- 19 мая вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут вынуждены выйти из переговоров, если Россия не будет договариваться.
- 27 мая президент СШ Дональд Трамп заявил, что если бы не он, то с Россией давно бы произошли "очень плохие вещи", но Путин этого не понимает и "играет с огнем".
- 27 мая спецпосланник США Келлог сообщал, что Вашингтон получил список условий мирного соглашения от Украины и ожидает от Москвы. Также он считает, что следующий раунд переговоров Украины и РФ может пройти в Женеве.