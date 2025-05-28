Зеленский: США не поддержат уход Украины с контролируемых ею территорий

Зеленский также надеется, что США не выйдут из переговорного процесса

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

США не будут поддерживать выход Украины из территорий, которые она сейчас контролирует. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 27 мая, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский подчеркнул, что Украина тоже не хотела бы, чтобы Америка выходила из переговорного процесса.

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"Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу — прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина уходила с тех территорий, где Украина находится. Мы бы не хотели, чтобы С" время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что США проводят дипломатическую и санкционную работу. Также возобновлены поставки оружия и поддержка разведданными.

"Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они исходили из соответствующего процесса", – добавил президент.