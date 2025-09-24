Зеленський в ООН: Зупинити Путіна зараз дешевше, ніж захищати кожен порт і корабель
Зупинити російського диктатора Володимира Путіна дешевше зараз, ніж намагатися захищати кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 24 вересня.
Зеленський наголосив, що необхідно діяти інакше, щоб зупинити агресора, і тоді буде шанс, що "ці перегони озброєння не принесуть катастрофи".
"Якщо потрібно – давати зброю, якщо потрібно – тиснути на Росію, і робити це треба зараз, інакше Путін буде вести війну і далі її розширювати", – наголосив президент.
Зеленський також нагадав те, що "Україна – лише перша, але тепер російські дрони літають над Європою". Він додав, що російські операції поширюються в інших країнах, через що ніхто не може відчувати себе в безпеці.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- Держсекретар США Рубіо заявив, що російські літаки не будуть збивати, якщо вони не будуть атакувати. Водночас президент Трамп заявив, що треба збивати російські літаки, які залітають у НАТО.
Коментарі (0)