Зеленський в ООН: Зупинити Путіна зараз дешевше, ніж захищати кожен порт і корабель

Глава держави наголосив, що російські операції поширюються в інших країнах, через що ніхто не може відчувати себе в безпеці

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Зупинити російського диктатора Володимира Путіна дешевше зараз, ніж намагатися захищати кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 24 вересня.

Зеленський наголосив, що необхідно діяти інакше, щоб зупинити агресора, і тоді буде шанс, що "ці перегони озброєння не принесуть катастрофи".

"Якщо потрібно – давати зброю, якщо потрібно – тиснути на Росію, і робити це треба зараз, інакше Путін буде вести війну і далі її розширювати", – наголосив президент.

Зеленський також нагадав те, що "Україна – лише перша, але тепер російські дрони літають над Європою". Він додав, що російські операції поширюються в інших країнах, через що ніхто не може відчувати себе в безпеці.