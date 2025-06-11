Радіо Свобода: Ідентифіковано майже 900 військових РФ, поранених під час спроб прориву в Київ

Деякі з російських окупантів причетні до вбивств цивільних на Київщині

Російські військові (Фото: пропагандистські медіа)

Журналісти встановили 898 російських військовослужбовців, які отримали поранення під час наступу на Київ та були доправлені у лікарні Гомеля та Хойників у Білорусі у лютому-березні 2022 року. Ідентифікувати цих російських військових журналістам "Радіо Свобода" вдалося завдяки списку поранених із бази даних Головного військово-медичного управління Міністерства оборони Росії.

Йдеться про підрозділи "сил спеціальних операцій", які в Росії вважають "елітними" і які дислокуються під Москвою:в Кубинці (в/ч 28337) і Солнєчногорську (в/ч 92154).

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Згідно зі списком поранених, до лікарень міста Гомеля після наступу на Київщині потрапили 16 військових цих частин ССО.

З витоку даних також випливає, що після боїв за Київ і Чернігів на лікування у Білорусь доставляли бійців й інших "елітних" підрозділів – спецпризначенцівГоловного управління Генерального штабу РФ (також відомого як ГРУ) з Хабаровська, Тамбова, Новосибірська та Тольятті.

Журналісти також встановили російського військового, ймовірно причетного до вбивств цивільних на Київщині. Це – Олександр Квітко з позивним Шкіпер.

Олександр Квітко з позивним 'Шкіпер' (Фото: radiosvoboda.org)

Він – командир шостої роти 234 десантно-штурмового полку зі Пскова, підрозділу, який брав участь у захопленні Бучі.

Згідно зі свідченнями очевидців, Квітко міг бути причетним до вбивства місцевої пенсіонерки Алли Мінаєвої. Вона проживала в районі, який зайняла його рота в Бучі.

"Цивільні особи, які допомагали бабусі (Аллі Мінаєвій. – Ред.), підійшли до Олександра Квітка та запитали чи можна їм сходити до неї, щоб віднести продукти, на що Квітко їм пояснив, що до бабусі більше йти не потрібно, тому що вони з нею "вчинили гуманно", – зазначив старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НПУ Іван Дулкай у коментарі виданню.

Після звільнення Бучі Мінаєву знайшли у її будинку мертвою. Причиною смерті, згідно з отриманою журналістами судмедекспертизою, стало вогнепальне поранення голови.

У спробі захоплення Києва брали участь й інші десантники: чотири дивізії та декілька бригад. Серед них –31 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з міста Ульяновськ, яка брала участь у спробі захопленні аеропорту Гостомеля.

Відповідно до витоку даних, 74 поранені бійці цього підрозділу лікували в білоруських медустановах. Наприклад, Романа Зязіна, на той час 21-річний російський військовослужбовець бригади.

Роман Зязін (Фото: radiosvoboda.org)

Журналісти знайшли Зязіна у переліку пацієнтів лікарні Гомеля, куди він потрапив з пораненням обличчя та відкритим переломом нижньої щелепи 4 березня 2022 року.

Після лікування Зязін на фронт не повернувся, але військову карʼєру продовжив – нині він курсант воєнного інституту фізкультури. Він також знявся у фільмі телеканалу "Звезда", що належить Міноборони Росії.

Дані про пацієнтів медустанов Гомеля також свідчать про те, що там лікували й 68 військовослужбовців з управління Росгвардії по Кемеровській області – Кузбасу, яких відправили захоплювати Київ.

Це – два підрозділи: загін швидкого реагування СОБР, створений для боротьби з організованою злочинністю та тероризмом, і загін поліції особливого призначення ОМОН, який має забезпечувати громадський порядок і запобігати масовим заворушенням.

У переліку поранених ОМОНівців журналісти, зокрема, ідентифікували лейтенанта поліції Олексія Артамонова. Документи свідчать про те, що він отримав осколкові поранення та переломи кісток і поступив до білоруської лікарні 1 березня.

Документи Олексія Артамонова (Фото: radiosvoboda.org)

Саме ОМОНівців Кемеровській області, разом із військовослужбовцями загону мобільного особливого призначення Красноярському краю, українські правоохоронці звинувачують у вбивстві цивільних.

Зокрема, у розстрілі мирних мешканців у Гостомелі 25 лютого. Пʼятьом росгвардійцям з цих підрозділів повідомили про підозру у вбивстві пʼятьох людей.

Серед пацієнтів гомельської лікарні журналісти також нарахували й близько 70 російських військових із Бурятії: з 5 танкової (Улан-Уде, в/ч 46108) та 37 мотострілецької (Кяхта, в/ч 69647) бригад.

5 січня 2023 року в прокуратурі повідомляли, що є докази того, що російські командири знали про факти зґвалтувань на території України чи навіть заохочували їх.

6 квітня повідомлялося, що підполковника РФ і ще трьох окупантів судитимуть за катування мирних жителів Бучі.

24 листопада СБУ повідомила про підозру російському командиру, який отримав "героя Росії" за розстріл цивільного населення в Бучі.