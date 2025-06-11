Журналисты идентифицировали почти 900 военных РФ, раненых при попытке прорыва в Киев

Некоторые из российских оккупантов причастны к убийствам гражданских в Киевской области

Российские военные (Фото: пропагандистские медиа)

Журналисты установили 898 российских военнослужащих, которые получили ранения во время наступления на Киев и были доставлены в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси в феврале-марте 2022 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет о подразделениях "сил специальных операций", которые в России считают "элитными" и дислоцируются под Москвой:в Кубинке (в/ч 28337) и Солнечногорске (в/ч 92154).

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Согласно списку раненых, в больницы города Гомеля после наступления в Киевской области попали 16 военных этих частей ССО.

Из утечки данных следует, что после боев за Киев и Чернигов на лечение в Беларусь доставляли бойцов и других "элитных" подразделений – спецназовцевГлавного управления Генерального штаба РФ (также известного как ГРУ) из Хабаровска, Тамбова, Новосибирска и Тольятти.

Журналисты также установили российского военного, предположительно причастного к убийствам гражданских в Киевской области. Это – Александр Квитко с позывным Шкипер.

Александр Квитко с позывным Шкипером (Фото: radiosvoboda.org)

Он – командир шестой роты 234 десантно-штурмового полка из Пскова, подразделения, участвовавшего в захвате Бучи.

Согласно свидетельствам очевидцев, Квитко мог быть причастен к убийству местной пенсионерки Аллы Минаевой. Она проживала в районе, который заняла его рота в Буче.

"Гражданские лица, которые помогали бабушке (Алли Минаевой. – Ред.), подошли к Александру Квитко и спросили можно ли им сходить к ней, чтобы отнести продукты, на что Квитко им объяснил, что к бабушке больше идти не нужно, потому что они с ней "поступили гуманно", – отметил старший следователь по особо важным делам ГСУ НПУИван Дулкай в комментарии изданию.

После освобождения Бучи Минаева была обнаружена в ее доме мертвой. Причиной смерти, согласно полученной журналистами судмедэкспертизе, стало огнестрельное ранение головы.

В попытке захвата Киева участвовали и другие десантники: четыре дивизии и несколько бригад. Среди них – 31 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из города Ульяновск, участвовавшая в попытке захвата аэропорта Гостомеля.

Согласно утечке данных, 74 раненых бойцов этого подразделения лечили в беларуских медучреждениях. Например, Роман Зязин, в то время 21-летний российский военнослужащий бригады.

Роман Зязин (Фото: radiosvoboda.org)

Журналисты обнаружили Зязина в перечне пациентов больницы Гомеля, куда он попал с ранением лица и открытым переломом нижней челюсти 4 марта 2022 года.

После лечения Зязин на фронт не вернулся, но военную карьеру продолжил – в настоящее время он курсант военного института физкультуры. Он также снялся в фильме телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны России.

Данные о пациентах медучреждений Гомеля также свидетельствуют о том, что там лечили и 68 военнослужащих управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, которых отправили захватывать Киев.

Это два подразделения: отряд быстрого реагирования СОБР, созданный для борьбы с организованной преступностью и терроризмом, и отряд полиции особого назначения ОМОН, который должен обеспечивать общественный порядок и предотвращать массовые беспорядки.

В перечне раненых ОМОНовцев журналисты, в частности, идентифицировали лейтенанта полиции Алексея Артамонова. Документы свидетельствуют о том, что он получил осколочные ранения и переломы костей и поступил в беларускую больницу 1 марта.

Документы Алексея Артамонова (Фото: radiosvoboda.org)

Именно ОМОНовцев Кемеровской области вместе с военнослужащими отряда мобильного особого назначения Красноярского края украинские правоохранители обвиняют в убийстве гражданских.

В частности, в расстреле мирных жителей в Гостомеле 25 февраля. Пятерым росгвардейцам из этих подразделений сообщили о подозрении в убийстве пяти человек.

Среди пациентов гомельской больницы журналисты также насчитали около 70 российских военных из Бурятии: из 5 танковой (Улан-Удэ, в/ч 46108) и 37 мотострелковой (Кяхта, в/ч 69647) бригад.

5 января 2023 года в прокуратуре сообщали, что есть доказательства того, что российские командиры знали о фактах изнасилований на территории Украины или даже поощряли их.

6 апреля сообщалось, что подполковника РФ и еще троих оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи.

24 ноября СБУ сообщила о подозрении российскому командиру, получившему "героя России" за расстрел гражданского населения в Буче.