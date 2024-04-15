Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов і глава Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповіли щодо планів росіян посилювати наступ навесні і влітку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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"Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна відповідатиме росіянам.

Президент також повідомив, що головком ЗСУ Олександр Сирський на Ставці розповів щодо тих напрямків, де найбільш гаряче.

"Окрема увага – боям за Часів Яр, боям на Покровському напрямку, на Куп’янському", – повідомив Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також систем радіоелектронної боротьби.

"Була сьогодні на Ставці окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики – того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки", – запевнив президент.

30 березня британська розвідка повідомила, що Росія, ймовірно, мобілізує до лав окупантів по 30 000 людей щомісяця для поповнення втрат у живій силі.

3 квітня Зеленський заявив, що росіяни планують набрати 300 000 додаткових військових на початок літа. Однак, за його словами, Україна не потребує призову 500 000 бійців, як це було обговорено раніше.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник президентського Офісу заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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