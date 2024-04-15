Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко доложили о планах россиян усиливать наступление весной и летом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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"Два важных доклада разведок – руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова – по поводу российских действий весной и летом. Того, к чему мы должны быть готовы – во всех форматах возможных вражеских действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильное, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные", – сказал Зеленский.

Он заверил, что Украина будет отвечать россиянам.

Президент также сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский на Ставке рассказал насчет тех направлений, где сейчас наиболее горячо.

"Отдельное внимание – боям за Часов Яр, боям на Покровском направлении, на Купянском", – сообщил Зеленский.

Министр обороны Рустем Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также систем радиоэлектронной борьбы.

"Был сегодня на Ставке отдельный и детальный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры. Это касается, в частности, энергетики – того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы", – заверил президент.

30 марта британская разведка сообщила, что Россия, вероятно, мобилизует в ряды оккупантов по 30 000 человек ежемесячно для восполнения потерь в живой силе.

3 апреля Зеленский заявил, что россияне планируют набрать 300 000 дополнительных военных на начало лета. Однако, по его словам, Украина не нуждается в призыве 500 000 бойцов, как это было обсуждено ранее.

5 апреля в интервью Politico глава президентского Офиса заявил, что Россия готовится к большому наступлению и поэтому наносит удары по Украине последние недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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