Колишній президент США Дональд Трамп назвав ліванське угруповання Хезболла "дуже розумним", а міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта — "придурком". Про це він сказав на передвиборчому мітингу у штаті Флорида.

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Під час виступу в Вест-Палм-Біч Трамп назвав представників Хезболли "дуже розумними".

"Два дні тому я прочитав всіх людей зі служби безпеки Байдена, які сказали: "Ну й справи, я сподіваюся, що Хезболла не нападе з півночі, тому що це найвразливіше місце". Я сказав: зачекайте, Хезболла дуже розумна. Вони всі дуже розумні", – сказав Трамп.

Також він розкритикував голову ізраїльського Міноборони Галанта.

"У них є міністр оборони або хтось інший, він сказав: я сподіваюся, що Хезболла не нападе на нас з півночі. Але наступного ранку вони атакували. Якщо ви послухаєте цього придурка, ви нападете з півночі, тому що він сказав: це наше слабке місце", – заявив політик.

Крім того, Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в атаці ХАМАС на Ізраїль.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а наступного дня армія оборони Ізраїлю заявила, що наказала повністю заблокувати сектор Гази.

11 жовтня видання Times of Israel повідомило, що внаслідок атаки терористів ХАМАС загинули щонайменше 1200 осіб, поранено близько 3000.

Того ж дня представник МЗС Ніколенко заявив про загибель трьох українців, дев'ять співгромадян постраждали.

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