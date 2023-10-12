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Трамп назвав міністра оборони Ізраїлю "придурком", а Хезболлу "дуже розумною" — відео видео

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 08:32
Дональд Трамп
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Колишній президент США Дональд Трамп назвав ліванське угруповання Хезболла "дуже розумним", а міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта — "придурком". Про це він сказав на передвиборчому мітингу у штаті Флорида.

Під час виступу в Вест-Палм-Біч Трамп назвав представників Хезболли "дуже розумними".

"Два дні тому я прочитав всіх людей зі служби безпеки Байдена, які сказали: "Ну й справи, я сподіваюся, що Хезболла не нападе з півночі, тому що це найвразливіше місце". Я сказав: зачекайте, Хезболла дуже розумна. Вони всі дуже розумні", – сказав Трамп.

Також він розкритикував голову ізраїльського Міноборони Галанта.

"У них є міністр оборони або хтось інший, він сказав: я сподіваюся, що Хезболла не нападе на нас з півночі. Але наступного ранку вони атакували. Якщо ви послухаєте цього придурка, ви нападете з півночі, тому що він сказав: це наше слабке місце", – заявив політик.

Крім того, Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в атаці ХАМАС на Ізраїль.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а наступного дня армія оборони Ізраїлю заявила, що наказала повністю заблокувати сектор Гази.
  • 11 жовтня видання Times of Israel повідомило, що внаслідок  атаки терористів ХАМАС загинули щонайменше 1200 осіб, поранено близько 3000.
  • Того ж дня представник МЗС Ніколенко заявив про загибель трьох українців, дев'ять співгромадян постраждали.

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Дмитро Гриниченко
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