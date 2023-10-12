Бывший президент США Дональд Трамп назвал ливанскую группировку Хезболла "очень умной", а министра обороны Израиля Йоава Галанта — "придурком". Об этом он сказал на предвыборном митинге в штате Флорида.

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Во время выступления в Уэст-Палм-Бич Трамп назвал представителей Хезболлы "очень умными".

"Два дня назад я прочитал всех людей из службы безопасности Байдена, которые сказали: "Ну и дела, я надеюсь, что Хезболла не нападет с севера, потому что это самое уязвимое место". Я сказал: подождите, Хезболла очень умная. Они все очень умные", — сказал Трамп.

Также он раскритиковал главу израильского Минобороны Галанта.

"У них есть министр обороны или кто-то другой, он сказал: я надеюсь, что Хезболла не нападет на нас с севера. Но на следующее утро они атаковали. Если вы послушаете этого придурка, вы нападете с севера, потому что он сказал: это наше слабое место", — заявил политик.

Кроме этого, Трамп обвинил администрацию Байдена в атаке ХАМАС на Израиль.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил масштабную атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а на следующий день армия обороны Израиля заявила, что приказала полностью заблокировать сектор Газа.

11 октября издание Times of Israel сообщило, что в результате атаки террористов ХАМАС погибли по меньшей мере 1200 человек, ранены около 3000.

В тот же день представитель МИД Николенко заявил о гибели трех украинцев, девять сограждан пострадали.

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