Бывший президент США Дональд Трамп назвал ливанскую группировку Хезболла "очень умной", а министра обороны Израиля Йоава Галанта — "придурком". Об этом он сказал на предвыборном митинге в штате Флорида.
Во время выступления в Уэст-Палм-Бич Трамп назвал представителей Хезболлы "очень умными".
"Два дня назад я прочитал всех людей из службы безопасности Байдена, которые сказали: "Ну и дела, я надеюсь, что Хезболла не нападет с севера, потому что это самое уязвимое место". Я сказал: подождите, Хезболла очень умная. Они все очень умные", — сказал Трамп.
Также он раскритиковал главу израильского Минобороны Галанта.
"У них есть министр обороны или кто-то другой, он сказал: я надеюсь, что Хезболла не нападет на нас с севера. Но на следующее утро они атаковали. Если вы послушаете этого придурка, вы нападете с севера, потому что он сказал: это наше слабое место", — заявил политик.
Кроме этого, Трамп обвинил администрацию Байдена в атаке ХАМАС на Израиль.
- 7 октября 2023 года ХАМАС совершил масштабную атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи".
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а на следующий день армия обороны Израиля заявила, что приказала полностью заблокировать сектор Газа.
- 11 октября издание Times of Israel сообщило, что в результате атаки террористов ХАМАС погибли по меньшей мере 1200 человек, ранены около 3000.
- В тот же день представитель МИД Николенко заявил о гибели трех украинцев, девять сограждан пострадали.
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