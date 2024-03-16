На тлі операції російських повстанців у Бєлгородській області з регіону почали масово виїжджати місцеві, а РФ стягнула туди додаткову військову техніку. Про це свідчить перехоплення розмови місцевих цивільних, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

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У перехопленій розмові жінка з Бєлгородської області сказала, що "будем смотреть" – планує виїжджати, якщо стане вже "вообще невозможно".

"Белгород, говорят, уезжают массово – все, кто могут, ну, кто побагаче, наверное, кому есть куда ехать", – сказала росіянка.

Вона поскаржилась, що "тут страх, что делается".

За словами жінки, армія РФ зігнала багато техніки у місто Грайворон. Вона також висловила впевненість у тому, що на Росію чекає більш масштабна мобілізація на тлі великої кількості вбитих і поранених окупантів.

15 березня російські повстанці оголошували про гуманітарний коридор для жителів Курської та Бєлгородської областей до ранку 16 березня – попереджали, що після цього продовжать завдавати ударів по путінських військах на території двох регіонів.

Також повстанці РФ закликали російський Червоний Хрест допомогти із евакуацією цивільних. Там на це ніяк не відреагували, тому хакери зламали сайт організації і опублікували фейкове оголошення про евакуацію.

12 березня Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території РФ. У ЛСР заявили, що взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області. Згодом там повідомили, що тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

14 березня в ГУР повідомили, що російські силовики блокують евакуацію жителів Бєлгородської та Курської областей, використовуючи людей як "живий щит".

15 березня у мережі з'явилось відео моменту прильоту поблизу "виборчої дільниці" у місті.

16 березня ЛСР і Сибірський батальйон попередили про масований удар по Бєлгороду: дивіться відео вибухів.

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