На фоне операции российских повстанцев в Белгородской области из региона начали массово выезжать местные жители, а РФ стянула туда дополнительную военную технику. Об этом свидетельствует перехват разговора местных гражданских, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

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В перехваченном разговоре женщина из Белгородской области сказала, что "будем смотреть" – планирует уезжать, если станет "уже вообще невозможно".

"Белгород, говорят, уезжают массово – все, кто могут, ну, кто побогаче, наверное, кому есть куда ехать", – сказала россиянка.

Она пожаловалась, что "здесь страх, что делается".

По словам женщины, армия РФ согнала много техники в город Грайворон. Она также выразила уверенность в том, что Россию ждет более масштабная мобилизация на фоне большого количества убитых и раненых оккупантов.

15 марта российские повстанцы объявляли о гуманитарном коридоре для жителей Курской и Белгородской областей до утра 16 марта – предупреждали, что после этого продолжат наносить удары по путинским войскам на территории двух регионов.

Также повстанцы РФ призывали российский Красный Крест помочь с эвакуацией гражданских. Там никак не отреагировали, поэтому хакеры взломали сайт организации и опубликовали фейковое объявление об эвакуации.

12 марта Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории РФ. В ЛСР заявили, что взяли под контроль поселок Теткино в Курской области. Впоследствии там сообщили, что продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

14 марта в ГУР сообщили, что российские силовики блокируют эвакуацию жителей Белгородской и Курской областей, используя людей как "живой щит".

15 марта в сети появилось видео момента прилета у "избирательного участка" в городе.

16 марта ЛСР и Сибирский батальон предупредили о массированном ударе по Белгороду: смотрите видео взрывов.

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