Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

В Ужгороді та різних містах Закарпаття ввечері 6 листопада вшанували пам’ять воїнів 128 окремої гірсько-штурмової бригади, трагічно загиблих в результаті ракетного удару РФ під час урочистого шикування бійців у Запорізькій області. Очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита і Ужгородська міськрада опублікували фото.

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Сьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами 128 ОГШБр.

Тисячі людей у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв, повідомив Микита.

3 листопада 2023 року в Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

Глава МО Умєров доручив провести розслідування. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.

Сьогодні у 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".

hromadske стверджує, що комбриг нібито запізнився на захід і прибув на шикування через дві хвилини після удару росіян.

Зеленський і Генштаб повідомили про відсторонення комбрига Лисюка на час розслідування.

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