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Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади видео

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 23:03
Вшанування загиблих воїнів 128 бригади
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В Ужгороді та різних містах Закарпаття ввечері 6 листопада вшанували пам’ять воїнів 128 окремої гірсько-штурмової бригади, трагічно загиблих в результаті ракетного удару РФ під час урочистого шикування бійців у Запорізькій області. Очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита і Ужгородська міськрада опублікували фото.

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Сьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами 128 ОГШБр.

Тисячі людей у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв, повідомив Микита.

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади
  • 3 листопада 2023 року в Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
  • Глава МО Умєров доручив провести розслідування. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.
  • Сьогодні у 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".
  • hromadske стверджує, що комбриг нібито запізнився на захід і прибув на шикування через дві хвилини після удару росіян.
  • Зеленський і Генштаб повідомили про відсторонення комбрига Лисюка на час розслідування.

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Оксана Житнюк
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