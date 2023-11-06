Закарпаття у жалобі: фото і відео вшанування загиблих воїнів 128 бригади

В Ужгороді та різних містах Закарпаття ввечері 6 листопада вшанували пам’ять воїнів 128 окремої гірсько-штурмової бригади, трагічно загиблих в результаті ракетного удару РФ під час урочистого шикування бійців у Запорізькій області. Очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита і Ужгородська міськрада опублікували фото.
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Сьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами 128 ОГШБр.
Тисячі людей у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв, повідомив Микита.
- 3 листопада 2023 року в Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
- Глава МО Умєров доручив провести розслідування. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.
- Сьогодні у 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".
- hromadske стверджує, що комбриг нібито запізнився на захід і прибув на шикування через дві хвилини після удару росіян.
- Зеленський і Генштаб повідомили про відсторонення комбрига Лисюка на час розслідування.
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