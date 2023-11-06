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Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады видео

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 23:03
Чествование погибших воинов 128 бригады
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В Ужгороде и разных городах Закарпатья вечером 6 ноября почтили память воинов 128 отдельной горно-штурмовой бригады, трагически погибших в результате ракетного удара РФ во время торжественного построения бойцов в Запорожской области. Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита и Ужгородский горсовет опубликовали фото.

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Сегодня в Закарпатье объявлен трехдневный траур по погибшим воинам 128 ОГШБр.

Тысячи людей в разных городах Закарпатья зажгли свечи памяти, чтобы почтить павших героев, сообщил Микита.

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады
  • 3 ноября 2023 года в Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.
  • Глава МО Умеров поручил провести расследование. Закарпатская область объявила трехдневный траур.
  • Сегодня в 128-й бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отметили, что россияне били "Искандером".
  • hromadske утверждает, что комбриг якобы опоздал на мероприятие и прибыл на построение через две минуты после удара россиян.
  • Зеленский и Генштаб сообщили об отстранении комбрига Лысюка на время расследования.

Читайте также: "Можно было избежать". Зеленский отреагировал на гибель военных во время построения

Оксана Житнюк
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