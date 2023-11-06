Закарпатье в трауре: фото и видео чествования погибших воинов 128 бригады

В Ужгороде и разных городах Закарпатья вечером 6 ноября почтили память воинов 128 отдельной горно-штурмовой бригады, трагически погибших в результате ракетного удара РФ во время торжественного построения бойцов в Запорожской области. Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита и Ужгородский горсовет опубликовали фото.
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Сегодня в Закарпатье объявлен трехдневный траур по погибшим воинам 128 ОГШБр.
Тысячи людей в разных городах Закарпатья зажгли свечи памяти, чтобы почтить павших героев, сообщил Микита.
- 3 ноября 2023 года в Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.
- Глава МО Умеров поручил провести расследование. Закарпатская область объявила трехдневный траур.
- Сегодня в 128-й бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отметили, что россияне били "Искандером".
- hromadske утверждает, что комбриг якобы опоздал на мероприятие и прибыл на построение через две минуты после удара россиян.
- Зеленский и Генштаб сообщили об отстранении комбрига Лысюка на время расследования.
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