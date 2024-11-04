Апеляційний суд залишив чинними терміни експоліціянтам Кагарлика за катування і зґвалтування

У травні 2023 року суд дав двом колишнім правоохоронцям по 11 років тюрми

Поліція (Ілюстративне фото: Нацполіція)

Київський апеляційний суд залишив чинним вирок у вигляді 11 років позбавлення волі двом колишнім працівникам Кагарлицького відділення поліції у Київській області за незаконне тримання людей, катування і зґвалтування. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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У травні 2023 року колишніх поліціянтів було засуджено до 11 років позбавлення волі.

У травні 2020 року правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували постраждалу.

Слідство виявило низку випадків катувань у цьому відділку. Того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

Крім того, у січні 2020 року вони з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок били двох людей, вивозили їх у багажнику за околиці міста та катували електричним струмом. Після цього зловмисники прикували їх кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

Адвокатка потерпілої Олена Сотник заявила, що у цій справі поставлено "фінішну переможну крапку".

"Апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін і від сьогодні він набув законної сили. Винні будуть покарані, правда знайшла своє місце в цій жахливій історії права сили проти сили права. Пізніше я напишу детально про все, що не могла озвучити під час розгляду, бо слухання були закриті", – наголосила Сотник.

25 травня 2020 року було затримано двох співробітників Кагарлицького відділку поліції за підозрою у зґвалтуванні та побитті жінки.

26 травня у МВС розповіли хронологію затримання підозрюваних поліціянтів, затриманим повідомили про підозру.

2 липня ДБР повідомило про підозру в тортурах оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції та ще одному поліціянту.

У травні 2023 року суд дав двом колишнім поліціянтам по 11 років тюрми.